Штаб АТО: на Донбасі сьогодні поранений український військовий

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі сьогодні поранений український військовий.

Як повідомляють у прес-центрі штабу, сьогодні порушення режиму тиші з боку бойовиків зафіксовані на всіх напрямках.

«На маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів 120 та 82 міліметра неодноразово вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Лебединське», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на луганському напрямку сепаратисти обстрілювали Троїцьке, Кримське, Новозванівку, Новоолександрівку, а на донецькому напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали Авдіївку.

Раніше у Міноборони повідомляли, що минулої доби на Донбасі поранені четверо українських військових.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі території промзони біля Яснуватої. В угрупованні «ЛНР» про оперативну ситуацію на території, яку вони контролюють, сьогодні не повідомляють.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.