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23 січня 2017, Київ 21:07
Новини | Міжнародні

В Ірані заявили, що оцінювати Трампа ще зарано

Іранська преса широко відгукнулася на обрання Дональда Трампа на посаду президента США, 10 листопада 2016 року

Іранська преса широко відгукнулася на обрання Дональда Трампа на посаду президента США, 10 листопада 2016 року

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В Ірані заявили, що оцінювати нового президента США Дональда Трампа ще надто рано, бо його позиція з багатьох питань іще не відома повністю.

На відміну від поглядів попередніх президентів США, погляди Трампа не чіткі і не певні, сказав речник Міністерства закордонних справ Ірану.

Як заявив речник Баграм Гасемі, погляди нового президента США з таких питань, як іслам, Європа, Америка, інші глобальні питання, не ясні, не точні і не обнадійливі, і треба зачекати й подивитися, як буде розвиватися ситуація.

Дональд Трамп, серед іншого, різко критикував багатосторонню ядерну угоду між шістьма провідними країнами світу, серед яких і США, з одного боку, і Іраном, із іншого, за якою Тегеран різко обмежив свою ядерну програму до рівня, що має унеможливити створення атомної зброї, а Захід у відповідь на кроки Ірану поступово знімає санкції, запроваджені проти Тегерана через цю ядерну програму.

США й Іран не мають дипломатичних відносин із часів Ісламської революції 1979 року і подальшого захоплення посольства США в Тегерані, де 52 американців тримали заручниками понад рік.

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