Адвокат заявляє, що Гію Церцвадзе затримали через політичні мотиви

Адвокат Ксенія Проконова заявляє, що її підзахисного, громадянина Грузії Гію Церцвадзе, якого Росія оголосила в міжнародний розшук, затримали через політичні мотиви.

«Звинувачення Росії політичні й надумані. Вони пов’язані із зачисткою людей, які мають стосунок до грузинських подій 2008 року. Ми боїмося, що у разі видачі Церцвадзе Росії він наразиться там на тортури або взагалі загубиться на її просторах і ми його ніколи не знайдемо», – сказала Проконова.

«Процес Гії Церцвадзе повинен створити прецедент, що Україна не видає Росії своїх громадян чи громадян інших країн, які воюють на території України», – додала вона.

За словами Проконової, Церцвадзе воював на сході України у складі полку «Азов», а також брав участь у конфліктах на території Грузії.

Прокуратура Києва перевіряє інформацію про участь Церцвадзе у бойових діях на сході України у складі добровольчих батальйонів. У відомстві повідомили, що у разі підтвердження цієї інформації Росії відмовлять у видачі Церцвадзе.

Громадянин Грузії Гія Церцвадзе був затриманий українськими силовиками 15 січня 2017 року в аеропорту Жуляни. Його оголосила у міжнародний розшук Росія за обвинуваченням в умисному вбивстві та замаху на вбивство, скоєних у 2003 році на території Сочі.

Відповідно до рішення Солом’янського районного суду Києва, затриманий перебуває під тимчасовим арештом на 40 діб. Сторона захисту оскаржила це рішення у Апеляційному суді Києва.

В Україні вже неодноразово порушували питання про необхідність запровадження спрощеної системи надання громадянства або права на проживання в Україні іноземцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності країни. За даними правозахисника Харківської правозахисної групи Бориса Захарова,11 російських добровольців, які воювали на боці України на Донбасі в складі добровольчих батальйонів, зараз під арештом в очікуванні екстрадиції до Росії.



Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані російськими військами і підтримуваними Росією бойовиками.

Крім того, Росія визнала сепаратистські території Грузії Абхазію і Південну Осетію «незалежними державами» після короткої війни з Грузією в 2008 році. Москва має тисячі військовослужбовців у цих регіонах. Тбілісі і Захід вважають ці регіони частиною Грузії.