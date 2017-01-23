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23 січня 2017, Київ 21:05
Новини | Політика

Голова МЗС пообіцяв додати до позову до Міжнародного суду нові факти порушення Росією прав людини

Павло Клімкін (на фото) обіцяє подавати до Міжнародного суду все нові факти порушень Росією прав людини

Павло Клімкін (на фото) обіцяє подавати до Міжнародного суду все нові факти порушень Росією прав людини

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Українська сторона має намір доповнювати свій позов до Міжнародного суду новими фактами порушення Росією прав людини, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Як сказав Клімкін агентству «Інтерфакс-Україна», перебуваючи у столиці Естонії Таллінні, Київ буде постійно працювати над цими доповненнями.

За словами міністра, по-перше, ця робота спрямована на зміцнення санкцій проти Росії. «По-друге, це працює як додаток до нашого позову. Ми маємо демонструвати, що ці порушення тривають, ми їх збираємо», – пояснив Клімкін.

МЗС України 16 січня повідомило, що Україна подала позов до Міжнародного суду, найвищого судового органу у структурі ООН, про порушення Росією міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації, а також звернулася до Міжнародного суду з проханням запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку Росії протягом розгляду справи по суті.

Українська сторона стверджує, що Росія порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму «шляхом надання зброї та інших видів допомоги» бойовикам, які вчинили низку актів тероризму на території України.

У МЗС також зазначили, що Росія порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь у кампанії дискримінації щодо неросійських громад, які живуть у Криму, зокрема, спільнот українців і кримських татар.

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