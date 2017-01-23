В Угорщині почали готуватися до приїзду Путіна

Міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сійярто зустрівся в Москві зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, який заявив, що метою цієї зустрічі є підготовка успішного візиту президента Росії Володимира Путіна в Будапешт на початку лютого, передає кореспондент Радіо Свобода.

На думку Сійярто, зараз міжнародні процеси сприяють розвиткові угорсько-російських відносин. Він наголосив, що угорський уряд дуже серйозно готується до приїзду президента Росії.

За словами Сійярто, двосторонні міждержавні контакти зазнали великої шкоди від запровадження санкцій Європейського союзу проти Росії. Проте спільно розроблені економічні програми, зокрема регіонального розвитку, у сфері технологічних інвестицій із боку Угорщини, аграрна співпраця, а також проекти в машинобудуванні добре розвиваються, зазначив угорський міністр.

Угорська сторона очікує на офіційний візит Володимира Путіна 2 лютого. Востаннє він приїздив до Угорщини 2015 року. 17 лютого 2016 року в Москві побував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Одним із головних підсумків тієї зустрічі стало підписання багатомільярдного контракту стосовно модернізації і розширення Пакшської АЕС.

Як заявила днями речник МЗС Росії Марія Захарова, на зустрічі російського президента з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном сторони планують обмінятися думками щодо міжнародних питань, у тому числі боротьби з тероризмом, стосунків із Євросоюзом і НАТО, міграційної кризи та ситуації в Україні.

Угорщина належить до кількох країн-членів Євросоюзу, уряди яких прихильно ставляться до Росії і прагнуть скасування санкцій ЄС, запроваджених через агресію Москви проти України, і без припинення цієї агресії.