Порошенко подякував українцям Естонії за підтримку

Президент України Петро Порошенко в перебігу офіційного візиту до Естонії зустрівся з представниками української громади в цій країні і подякував їм за активну підтримку України, повідомила прес-служба голови української держави.

«Президент подякував українцям Естонії за те, що вони активно допомагають Україні, організовують та проводять публічні акції на підтримку українських громадян, незаконно ув’язнених на території Росії, беруть участь в акціях протесту проти російської агресії в Україні. Петро Порошенко також подякував за зусилля Конгресу українців Естонії, спрямовані на вилучення з продажу в найбільших книжкових магазинах Естонії українофобської продукції, відзначив діяльність Центру української культури в Таллінні і «Естонської ради біженців», які беруть участь у кампанії «Ukraina Heaks» («Підтримка України»), та подякував за організацію збору коштів для допомоги пораненим і їхнім родинам, а також переселенцям, які постраждали від російської агресії на Донбасі», – мовиться в повідомленні.

У перебігу візиту український керівник також зустрівся з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, прем’єр-міністром Юрі Ратасом і спікером парламенту Ейкі Нестором і дякував також їм за послідовну підтримку України і в її протистоянні російській агресії, і в євроінтеграційних і євроатлантичних кроках, зокрема, за підтримку в запровадженні для громадян України безвізового режиму чи за підтримку Комплексного пакету допомоги НАТО для України.

Естонські чільні посадовці, зі свого боку, зокрема, заявили, що їхня країна є твердим прихильником подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції України і залишається відданою просуванню програми Євросоюзу «Східне партнерство», що буде пріоритетом майбутнього головування Естонії в Раді ЄС у другій половині 2017 року.