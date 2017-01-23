Президент США підписав меморандум про вихід Вашингтона з Транстихоокеанського партнерства

Новий президент США Дональд Трамп підписав низку президентських меморандумів, один із яких стосується виходу Вашингтона з Транстихоокеанського партнерства – торговельної угоди 12 країн Тихоокеанського регіону.

На спеціальній церемонії, влаштованій із цієї нагоди в Білому домі, Трамп, підписуючи документ, заявив: «Кожен же знає, що це означає? Ми ж про це вже давно говоримо… От і добре. Чудова річ для американського робітника – ось що ми щойно зробили».

Трамп іще в перебігу передвиборчої кампанії заявляв, що ця угода, вже підписана, але ще не ратифікована Вашингтоном, є «потенційною катастрофою» для США і що повідомлення про намір вийти з цієї угоди буде одним із його перших документів у разі обрання. На думку Трампа, ця угода призвела б до втрати робочих місць у США. Натомість він виступав за укладення цілої низки двосторонніх торговельних угод на вигідних, із його погляду, умовах для США.

Транстихоокеанське партнерство, створити яке запропонував 2011 року тодішній президент США Барак Обама, мало об’єднати в торговельному пакті 12 держав Тихоокеанського регіону, які разом становлять близько 40 відсотків світової економіки і майже 26 відсотків світової торгівлі. Ця угода мала сприяти зниженню тарифів та усуненню торговельних бар’єрів між країнами-учасницями.