Мін’юст Росії отримав згоду України на передачу в’язнів із Криму – агентство

Міністерство юстиції Росії повідомило, що отримало згоду України прийняти українських громадян, що відбувають покарання в окупованому Криму, інформує російське агентство «ТАСС» із посиланням на відповідь міністерства на його запит.

Ідеться про громадян України, що були засуджені українськими судами до 18 березня 2014 року – дня, від якого Росія претендує на власне володіння окупованим нею українським півостровом, – і які лишилися відбувати покарання у виправних закладах у Криму, контроль над яким захопила Росія.

За даними агентства, йдеться нині про 16 осіб. Із первісних 18, щодо яких Київ і Москва досягли домовленості про таку передачу, один уже вийшов на волю за умовно-достроковим звільненням і вирішив лишитися під окупацією, ще в одного виявилося громадянство Росії, і Москва не може передати його Києву.

Після окупації Криму Росією Київ звернувся до Москви з вимогою передати Україні осіб, які були засуджені вироками українських судів і відбували покарання на території Криму чи Севастополя, однак тоді там відповіли, що це можливо тільки відповідно до Конвенції про передачу засуджених осіб. Ця конвенція передбачає переміщення засуджених із території однієї держави на територію іншої. Таким чином, Україна не може використовувати її щодо людей, які перебувають у Криму, бо півострів залишається українською територією згідно з міжнародним правом.