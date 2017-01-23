Україна і США відзначили 25-річчя дипломатичних відносин

На честь 25-ї річниці дипломатичних відносин між Україною та США в Національній філармонії в Києві пройшов концерт всесвітньо відомого кларнетиста Дейвіда Кракауера, який має українське коріння. Музикант відомий своїм віртуозним виконанням клезмерської музики, класики, джазу і авангарду.

Під час заходу у філармонії були присутні українські політики та дипломати, а також посли інших іноземних країн. Посол США в Україні Марі Йованович висловила сподівання, що у майбутньому відносини між Україною та Америкою будуть лише розвиватися.

«Двадцять п’ять років американці та українці вкладати свої сили і душу в те, щоб наші відносини були таким ж теплими, як і на початку. Окрім святкування цієї дати, нам також слід думати про те, де ми разом будемо наступні двадцять п’ять років», – сказала Марі Йованович на святковому концерті.

Водночас віце-прем’єр-міністр України з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила на тому, що США залишаються важливим партнером для України, особливо у питанні протистояння російської агресії.

«Ми розуміємо, що зараз США допомагають нам захищати нашу територіальну цілісність, суверенітет та незалежність. Але разом тим ми розуміємо, що це є внеском не лише в майбутнє України – це є внеском у майбутнє Європи і в майбутнє всього світу. Тому ми дуже сподіваємося, що ця політика буде такою ж послідовною надалі. Для нас відносини зі США є надією на те, що ми не залишимося віч-на-віч із агресором і що ми так само будемо мати надійне плече, з яким будемо боротися за наше справжнє вільне майбутнє», – сказала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Посольство США відкрилося в Україні 23 січня 1992 року, спершу у приміщенні колишнього райкому Комуністичної партії. Повірником у справах США став Джон Ґундерсен. Перший посол США в Україні Роман Попадюк уперше підняв офіційний прапор над посольством США в Києві влітку 1992 року.