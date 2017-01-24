США мають непохитну прихильність до НАТО – голова Пентагону

Міністр оборони США Джеймс Маттіс у свій перший повний робочий день на посаді запевнив союзників, що Сполучені Штати, як і раніше, мають «непохитну прихильність» до НАТО. Про це з посиланням на телефонні розмови керівника Пентагону заявив 23 січня речник оборонного відомства США капітан Джефф Девіс.

Зокрема, у розмові Маттіса з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом «два лідери обговорили важливість спільних цінностей, а міністр підкреслив, що при пошуку союзників для захисту цих цінностей Сполучені Штати завжди починають з Європи».

Також міністр оборони США Джеймс Маттіс поспілкувався з британським та канадським колегами Майклом Фаллоном та Харджитом Саджаном, інформує сайт Пентагону.

Партнери Сполучених Штатів по Північноатлантичному альянсу були стурбовані виголошеними під час виборчої кампанії заявами 45-го президента США Дональда Трампа, який називав союз НАТО «застарілим».