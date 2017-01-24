На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 23 січня в зоні бойових дій були поранені двоє українських військових. Це сталося внаслідок 51 обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, ідеться в ранковому зведенні.

За даними штабу АТО, сепаратисти стріляли з важкого озброєння на всіх напрямках.

Зокрема, як стверджують українські військові, на Маріупольському напрямку з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри бойовики неодноразово вели вогонь по Красногорівці, Мар’їнці та Широкиному, на Луганському напрямку зі 122-міліметрової артилерії та мінометів обстріляли Троїцьке, з мінометів різних калібрів– Новозванівку та Попасну.

В угрупованні «ДНР» твердять, що українські військові обстріляли околиці Донецька.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про сильний бій у районі Стаханова (якому за рішенням Верховної Ради повернута історична назва Кадіївка), а також навколишніх міст.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню. Але обстріли не припинилися. Сторони конфлікту звинувачують в порушенні режиму тиші одна одну.