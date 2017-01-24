Комітет Сенату США схвалив кандидатуру Тіллерсона на посаду держсекретаря

Комітет Сенату США з міжнародних відносин 23 січня схвалив вибір президента Дональда Трампа на посаду держсекретаря Сполучених Штатів.

Колишній керівник команії Exxon Mobil Рекс Тіллерсон здобув підтримку 11 сенаторів, проти були 10. Кандидатуру Тіллерсона в сенатському комітеті підтримали всі республіканці, проти були всі демократи.

Голова комітету Боб Коркер назвав Тіллерсона добре кваліфікованим, посилаючись на те, що він керував гігантською енергетичною корпорацією.

Натомість провідний сенатор-демократ Бен Кардін виступив проти Тіллерсона, стверджуючи, що його відповіді на запитання про санкції щодо Росії та інші важливі глобальні проблеми звучали переважно як думка бізнесмена, а не потенційного держсекретаря.

Один із найбільших критиків Тіллерсона сенатор Марко Рубіо оголосив раніше 23 січня, що підтримає пропоновану Трампом кандидатуру, незважаючи на відмову Тіллерсона сказати, що Росія здійснила військові злочини під час бомбардування в Сирії.

Республіканці, які переважно висловилися на користь кандидатури Тіллерсона, мають 52 місця в Сенаті США, який складається зі 100 сенаторів.