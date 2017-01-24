Сенат США затвердив Майка Помпео директором ЦРУ

Сенат США 23 січня підтвердив вибір президента Дональда Трампа на посаду керівника Центрального розвідувального управління.

За затвердження Майка Помпео директором ЦРУ проголосували 66 сенаторів, проти були 32.

Затвердження Помпео відбулося на тлі можливих ускладнень із затвердженням іншої кандидатури, поданої Трампом.

Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив вибір президента на посаду держсекретаря, але колишній керівник команії Exxon Mobil Рекс Тіллерсон здобув підтримку лише 11 сенаторів, проти були 10. Кандидатуру Тіллерсона в сенатському комітеті підтримали всі республіканці, проти були всі демократи.

Республіканці, які переважно висловилися на користь кандидатури Тіллерсона, мають 52 місця в Сенаті США, який складається зі 100 сенаторів.