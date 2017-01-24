Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
24 січня 2017, Київ 10:44
Новини | Міжнародні

Таліби закликали Трампа вивести війська США з Афганістану

Афганські сили безпеки блокують дорогу до парламенту країни після атаки бойовиків, 10 січня 2017 року

Афганські сили безпеки блокують дорогу до парламенту країни після атаки бойовиків, 10 січня 2017 року

Дивитись коментарі

Афганський рух «Талібан» закликав президента США Дональда Трампа вивести американські війська з Афганістану.

У поширеному сайтом талібів відкритому листі, достовірність якого 23 січня підтвердила розвідувальна спільнота SITE, бойовики заявляють Трампу, нібито Сполучені Штати втратили довіру після того, як витратили мільярди доларів на 15-річний конфлікт, який не має кінця в осяжному майбутньому. «Відповідальність довести до кінця цю війну лежить на ваших плечах», – ідеться в заяві.

Таліби неодноразово закликали Сполучені Штати та їхніх союзників залишити Афганістан, виключюачи мирні переговори з урядом у Кабулі, поки іноземні сили залишаються на афганській землі.

Трамп дотепер не заявляв своєї позиції щодо Афганістану, хоча казав, що підтримує розміщені там війська США, а також призначив на чільні позиції двох колишніх генералів з великим афганським досвідом.

У 2001 році Сполучені Штати надіслали десятки тисяч військових в Афганістан для боротьби з угрупованням «Аль-Каїда». Нині кількість сил США у складі міжнародної коаліції НАТО скоротилося до 8400 людей.

Після завершення у 2014 році основної частини міжнародних зусиль в Афганістані таліби мають успіхи в боротьбі з силами підтримуваного Заходом уряду, який тепер контролює лише дві третини території країни.

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG