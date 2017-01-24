Таліби закликали Трампа вивести війська США з Афганістану

Афганський рух «Талібан» закликав президента США Дональда Трампа вивести американські війська з Афганістану.

У поширеному сайтом талібів відкритому листі, достовірність якого 23 січня підтвердила розвідувальна спільнота SITE, бойовики заявляють Трампу, нібито Сполучені Штати втратили довіру після того, як витратили мільярди доларів на 15-річний конфлікт, який не має кінця в осяжному майбутньому. «Відповідальність довести до кінця цю війну лежить на ваших плечах», – ідеться в заяві.

Таліби неодноразово закликали Сполучені Штати та їхніх союзників залишити Афганістан, виключюачи мирні переговори з урядом у Кабулі, поки іноземні сили залишаються на афганській землі.

Трамп дотепер не заявляв своєї позиції щодо Афганістану, хоча казав, що підтримує розміщені там війська США, а також призначив на чільні позиції двох колишніх генералів з великим афганським досвідом.

У 2001 році Сполучені Штати надіслали десятки тисяч військових в Афганістан для боротьби з угрупованням «Аль-Каїда». Нині кількість сил США у складі міжнародної коаліції НАТО скоротилося до 8400 людей.

Після завершення у 2014 році основної частини міжнародних зусиль в Афганістані таліби мають успіхи в боротьбі з силами підтримуваного Заходом уряду, який тепер контролює лише дві третини території країни.