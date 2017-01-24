Суд отримав ще два роки для заочного засудження Януковича – адвокат

Процедура заочного засудження колишнього президента України Віктора Януковича продовжена до 2019 року. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив юрист родин Небесної сотні Віталій Титич.

За словами адвоката, відповідні зміни законодавства запропонувала Генеральна прокуратура і схвалила Верховна Рада.

«Ми пропонували серйозно зайнятися змінами і дійсно підготувати їх для того, щоб унеможливити потім спекуляції, зокрема, в Європейському суді, врахувати численну практику Європейського суду з прав людини в частині заочних проваджень. Вона відрізняється від українського підходу», – зауважив Титич.

Як зазначає адвокат, закон і зараз містить низку «нюансів».

Раніше заступник генерального прокурора Євген Єнін повідомив Радіо Свобода, що Печерський районний суд Києва розглядатиме клопотання щодо можливості заочного засудження колишнього президента України Віктора Януковича за підозрою у державній зраді.

Вищий спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ розглядав клопотання адвоката Віталія Сердюка про направлення провадження за клопотанням ГПУ про здійснення спеціального досудового розслідування щодо Януковича з одного суду до іншого.

Печерський районний суд Києва розглядає клопотання ГПУ про можливість заочного засудження Януковича. 28 грудня 2016 року Печерський райсуд оголосив перерву в засіданні до з’ясування питання щодо зміни підсудності, оскільки захист Януковича подав заяву щодо зміни підсудності до Апеляційного суду Києва.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відеозв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив текст підозри.

Згодом у ГПУ уточнили, що Віктор Янукович є офіційно підозрюваним у державній зраді від 28 листопада минулого року. Натомість захист Януковича заявляє, що 28 листопада підозра була оголошена з порушенням законодавства.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 року до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.