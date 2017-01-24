В’їзди до Києва частково заблокували учасники акції протесту автовласників

По кількадесят людей та автомобілів зібралися на в’їздах до Києва на Бориспільській, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах. Протестувальники заблокували по одній і дві смуги, на дорогах утворилися затори. На місці подій чергує патрульна поліція.

Про це повідомляють 24 січня ТСН та BBC Україна.

Учасники акції протесту заявили, що хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном. Вони закликають ухвалити законопроект 5567, який врегульовує використання машин з іноземними номерами.

Законопроект пропонує запровадити «умовне часткове звільнення від оподаткування» ввезених з-за кордону авто і встановити за це «справедливу плату». Згідно з пропонованими змінами до законодавства, річний платіж складатиме близько 2,5% від вартості розмитнення автомобіля, але щороку зростатиме. Дія цього закону в разі його ухвалення стосуватиметься лише автомобілів, причепів і мотоциклів, старших за 7 років.