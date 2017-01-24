У Маріуполі відбудеться хвилина мовчання за жертвами обстрілу 2015 року

У Маріуполі, в житловому масиві «Східний», 24 січня відбудеться День Пам’яті – жалобні заходи в другу річницю обстрілу, який забрав життя 30 маріупольців. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Об 11:00 розпочнеться заупокійна літія біля пам’ятного знаку «Загиблим у неоголошеній війні». Об 11:20 відбудеться загальноміська хвилина мовчання за загиблими у теракті. У цей час на 60 секунд будуть включені електросирени», – ідеться в повідомленні.

Впродовж ранку, до 10:50 у храмі рівноапостольного князя Володимира в Маріуполі відбувається панахида за загиблими.

24 січня 2015 року бойовики угруповання «ДНР» обстріляли з ракетних систем залпового вогню «Град» східні околиці Маріуполя. Внаслідок обстрілу загинули 30 жителів міста, ще 118 людини були поранені. Пошкоджені були 79 об’єктів, з них 22 багатоповерхівки та 37 приватних будинків.