Делегація НАТО прибула в Україну для залучення її до процесу оборонного планування

Делегація НАТО прибула в Україну для залучення її до процесу планування й оцінки Збройних сил, повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

«Розпочався візит в Україну делегації НАТО в рамках реалізації завдань участі України в процесі планування й оцінки сил. Метою візиту є проведення двосторонніх експертних консультацій Україна – НАТО з обговорення проекту оцінки участі нашої держави у цих заходах», – заявив він.

Гуцуляк додав, що процес планування й оцінки сил є ефективним механізмом досягнення сумісності між підрозділами української армії та сил країн-членів НАТО, який дозволяє досягнути відповідності критеріям членства в альянсі.

У липні минулого року НАТО надав Києву широкий пакет допомоги, який має підняти оборонний і безпековий сектори України до стандартів НАТО. Тоді президент України Петро Порошенко назвав пакет допомоги НАТО «дуже амбітним документом». Він також додав, що допомогу альянсу Україна отримає в 40 галузях.

Трастові фонди, які створені після саміту в Уельсі в 2014 році, вже допомагають Україні в питанні кібернетичної безпеки, логістики та реабілітації поранених військових. У майбутньому НАТО та Київ також працюватимуть і в інших галузях – приміром, для подолання небезпеки вибухових пристроїв та в питанні протистоянні гібридній війні.