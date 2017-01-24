Кадиров підтвердив відправлення військових із Чечні в Сирію

Голова російського північнокавказького регіону Чечні Рамзан Кадиров підтвердив, що жителі республіки служать в Сирії в складі батальйону військової поліції Міністерства оборони Росії. Про це він написав у своєму «Інстаграмі».

Як написав Кадиров ввечері 23 січня, муфтій Чечні Салах-Хаджі Межиєв і близький соратник лідера Чечні, член російського парламенту Адам Делімханов недавно повернулися з Сирії. За словами Кадирова, там вони відвідували батальйон військової поліції Міноборони Росії, «де служать молоді люди з Чечні».

Як написав голова Чечні, військові повідомили, що несли службу в сирійському Алеппо, східну частину якого сирійські сили за підтримки Росії відбили у повстанців у грудні. Про те, коли саме вони там були, чи коли відбулася зустріч, у повідомленні не йдеться.

Раніше Кадиров спростовував повідомлення про відправлення до Сирії чеченських військовослужбовців.

На початку грудня російські ЗМІ, посилаючись на свої джерела в Міноборони, повідомили про відправлення двох батальйонів «чеченського спецназу» для охорони сирійської авіабази Хмеймім, де дислоковані російські війська і авіація. Проект «Кавказ.Реалії» опублікував любительське відео, на якому, ймовірно, бійці спецназу готуються до відправлення в Сирію з російської бази в Ханкалі.

Пізніше російська «Нова газета» повідомила з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, що владі Чечні доручили сформувати два батальйони для відправки в Сирію, а відповідальним за це призначили депутата Держдуми Росії Адама Делімханова. На початку січня газета опублікувала навчальні брошури по Сирії для чеченських військовослужбовців з рекомендаціями на час сухопутної операції.

Росія надає сирійському уряду дипломатичну і військову підтримку упродовж шестирічної війни в Сирії, внаслідок якої загнули понад 300 тисяч людей.