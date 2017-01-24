Конституційний суд Росії розглядає скаргу активіста Дадіна без його участі

Конституційний суд Росії розглядає скаргу ув’язненого активіста Ільдара Дадіна на статтю Кримінального кодексу країни про неодноразові порушення на мітингах без участі заявника. Раніше активіст просив суд про участь в засіданні через відеозв’язок.

Однак, за словами голови суду Валерія Зорькіна, Дадін заперечує саму статтю, а не свій конкретний випадок її застосування. Суддя заявив, що активіст перебуває на зв’язку з адвокатами, які представляють його інтереси, тому суд вирішив не залучати його до розгляду скарги особисто.

У скарзі Дадін просить визнати статтю Кримінального кодексу Росії, за якою він був засуджений, неконституційною, тому що вона передбачає повторне покарання за адміністративні правопорушення, якщо ті відбуваються неодноразово.

Позицію Дадіна – першого засудженого в Росії за неодноразове порушення на мітингах – підтримала Генеральна прокуратура Росії. Заступник генпрокурора Росії Володимир Малиновський в своєму відгуку в Конституційний суд зазначив, що «неодноразовість скоєння правопорушень не може розглядатися як обставина, що підвищує ступінь небезпеки таких дій до рівня злочинів». На його думку, повторне порушення на мітингу навряд чи настільки суспільно небезпечне, щоб визнаватися злочином.

У грудні 2015 року суд засудив Ільдара Дадіна до трьох років колонії загального режиму за статтею про «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів». Пізніше термін був знижений до двох із половиною років. У листопаді Дадін поскаржився на тортури в колонії, в якій він відбував покарання. У грудні його перевели до іншого виправного закладу.