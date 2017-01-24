Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
24 січня 2017, Київ 12:15
Новини | Політика

Близько 200 людей частково блокують в’їзди до Києва, палять шини – поліція

Учасники акції протесту на під'їздах до Києва заявляють, що хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном

Учасники акції протесту на під'їздах до Києва заявляють, що хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном

Дивитись коментарі

Близько 200 учасників акції і кілька десятків автомобілів частково блокують в’їзди до Києва на Бориспільському шосе, на Броварському проспекті, Житомирській, Варшавській й Одеській трасах, повідомляє поліція столиці України.

За повідомленням, автомобілі припарковані в крайній правій смузі в напрямку столиці, тому у зв’язку з цим рух транспорту трохи ускладнений.

На деяких пунктах мітингувальники підпалили на узбіччях шини і розклали вогнище. Водночас, як заявили в поліції, грубих порушень правопорядку не зафіксовано.

Як повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій, для посилення заходів громадської безпеки спільно з підрозділами Нацполіції на в’їздах до Києва чергують пожежно-рятувальні підрозділи.

Також у ДСНС України з посиланням на інформацію Укравтодору закликали водіїв враховувати ситуацію, що склалася, а саме часткове обмеження руху в напрямку доріг М01 Київ-Чернігів, М03 Київ-Харків, М05 Київ-Одеса, М06 Київ-Чоп, М07 Київ-Ковель.

Учасники акції протесту заявили, що хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном. Власники автомобілів з іноземною реєстрацією вимагають ухвалення законопроекту номер 5567, що врегулює проблему тимчасового ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією до України.

Законопроект пропонує запровадити «умовне часткове звільнення від оподаткування» ввезених з-за кордону авто і встановити за це «справедливу плату». Згідно з пропонованими змінами до законодавства, річний платіж складатиме близько 2,5% від вартості розмитнення автомобіля, але щороку зростатиме. Дія цього закону в разі його ухвалення стосуватиметься лише автомобілів, причепів і мотоциклів, старших за 7 років.

Як очікують, 24 січня о 12:00 частина автомобілістів збереться біля Кабінету міністрів України, щоб висловити свої вимоги до уряду.

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG