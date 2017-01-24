Італія: число загиблих у готелі, засипаному лавиною, зросло до 14

Рятувальники виявили тіла ще п’яти загиблих у готелі, який потрапив під лавину в центральній Італії. Таким чином число жертв катастрофи зросло до 14.

Доля ще щонайменше 15 людей залишається невідомою. Врятувати вдалося 11 людей, дехто з них два дні провів під снігом і завалами.

23 січня під завалами знайшли трьох живих цуценят.

Рятувальники кажуть, що шанси знайти під завалами живих людей зменшуються.

Лавина в горах Гран-Сассо в центральній Італії зійшла ввечері 18 січня після того, як у регіоні стався землетрус. Вона накрила чотириповерховий готель, в якому могли перебувати щонайменше 30 людей. Рятувальники змогли дістатися до місця події лише через кілька годин через складні погодні умови.