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24 січня 2017, Київ 13:49
Новини | Міжнародні

Італія: число загиблих у готелі, засипаному лавиною, зросло до 14

Рятувальники розбирають завали готелю, шукаючи тих, хто вижив, Італія, 20 січня 2017 року

Рятувальники розбирають завали готелю, шукаючи тих, хто вижив, Італія, 20 січня 2017 року

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Рятувальники виявили тіла ще п’яти загиблих у готелі, який потрапив під лавину в центральній Італії. Таким чином число жертв катастрофи зросло до 14.

Доля ще щонайменше 15 людей залишається невідомою. Врятувати вдалося 11 людей, дехто з них два дні провів під снігом і завалами.

23 січня під завалами знайшли трьох живих цуценят.

Рятувальники кажуть, що шанси знайти під завалами живих людей зменшуються.

Лавина в горах Гран-Сассо в центральній Італії зійшла ввечері 18 січня після того, як у регіоні стався землетрус. Вона накрила чотириповерховий готель, в якому могли перебувати щонайменше 30 людей. Рятувальники змогли дістатися до місця події лише через кілька годин через складні погодні умови.

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