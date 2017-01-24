Верховний суд Британії: для початку Brexit потрібна згода парламенту

Верховний суд Великобританії ухвалив рішення, згідно з яким Кабінет міністрів не може почати процедуру виходу країни з Європейського союзу без згоди парламенту.

Відповідне рішення оголошене 24 січня в Лондоні.

У постанові суду йдеться, що оскільки вихід з ЄС змінює закони Великобританії, початок процедури так званого Brexit повинен схвалити парламент – навіть незважаючи на те, що на підтримку виходу з Євросоюзу виступила більшість учасників референдуму влітку минулого року.

Суд наголосив, що його рішення носить не політичний, а суто юридичний характер.

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей раніше заявляла, що її кабінет має намір встигнути ініціювати процедуру виходу з ЄС відповідно до статті 50 Лісабонського договору до кінця березня – навіть якщо Верховний суд вирішить, що для цього потрібна згода парламенту. Кабінет вже працює над законопроектом, який буде внесений до парламенту.

Багато депутатів Палати громад виступають проти виходу з ЄС, проте більшість представників провідних партій заявляють, що будуть поважати волю народу, висловлену на референдумі.