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24 січня 2017, Київ 13:49
Новини | Міжнародні

Верховний суд Британії: для початку Brexit потрібна згода парламенту

Чоловік із прапором Євросоюзу стоїть біля будівлі Верховного суду Великобританії, Лондон, 24 січня 2017 року

Чоловік із прапором Євросоюзу стоїть біля будівлі Верховного суду Великобританії, Лондон, 24 січня 2017 року

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Верховний суд Великобританії ухвалив рішення, згідно з яким Кабінет міністрів не може почати процедуру виходу країни з Європейського союзу без згоди парламенту.

Відповідне рішення оголошене 24 січня в Лондоні.

У постанові суду йдеться, що оскільки вихід з ЄС змінює закони Великобританії, початок процедури так званого Brexit повинен схвалити парламент – навіть незважаючи на те, що на підтримку виходу з Євросоюзу виступила більшість учасників референдуму влітку минулого року.

Суд наголосив, що його рішення носить не політичний, а суто юридичний характер.

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей раніше заявляла, що її кабінет має намір встигнути ініціювати процедуру виходу з ЄС відповідно до статті 50 Лісабонського договору до кінця березня – навіть якщо Верховний суд вирішить, що для цього потрібна згода парламенту. Кабінет вже працює над законопроектом, який буде внесений до парламенту.

Багато депутатів Палати громад виступають проти виходу з ЄС, проте більшість представників провідних партій заявляють, що будуть поважати волю народу, висловлену на референдумі.

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