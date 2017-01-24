Мін’юст оголосив повторний конкурс на посаду директора люстраційного департаменту

Міністерство юстиції України оголосило проведення повторного конкурсу на заміщення вакантної посади директора департаменту з питань люстрації.

Як повідомляє прес-служба відомства, відповідне рішення ухвалили члени конкурсної комісії за підсумками проведеного 17-20 січня відбору, у ході якого не обрали переможця конкурсу.

У міністерстві зазначають, що конкурс пройде з 1 по 3 березня цього року, документи кандидатів приймаються до 18:00 23 лютого 2017 року.

6 грудня 2016 року Мін’юст оголосив конкурс на заміщення посади директора департаменту люстрації. Для участі в конкурсі подали документи 12 людей.

21 листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Мін’юсту Тетяна Козаченко заявила про відставку з посади. Виконувачем обов’язків директора департаменту, як заявляв очільник Мін’юсту Павло Петренко, було призначено Ганну Калинчук. Втім пізніше заступник міністра Ганна Онищенко заявила про незгоду з таким рішенням, назвавши його «нав’язуванням кандидатури».