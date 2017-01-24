ГПУ: погодили клопотання СБУ про початок заочного засудження Губарєва

У Генеральній прокуратурі України заявляють, що погодили клопотання слідчих Служби безпеки України щодо початку процедури спеціального досудового розслідування (заочного засудження) так званого «народного губернатора» «Новоросії» Павла Губарєва.

Як повідомляє прес-служба відомства, Губарєв у Донецьку протягомлютого – березня 2014 року з метою повалення конституційного ладу та зміни меж території держави вступив у «злочинну змову з іншими особами, спільно з якими у ході масових заворушень здійснив захоплення приміщень органів влади, це супроводжувалось опором правоохоронцям».

У Генпрокуратурі зазначають, що ці дії паралізували роботу державних установ, що унеможливило відновлення законності та зумовили створення угруповання «ДНР».

У січні СБУ викликала на допит Павла Губарєва.

Губарєва підозрюють в зазіханні на територіальну цілісність і незалежність України, організації масових заворушень і причетності до діяльності терористичних організацій. СБУ оголосила в розшук Губарєва.

У березні 2014 року Губарєв проголосив себе «народним губернатором», коли сепаратисти у Донецьку захопили будівлю обласної адміністрації.

Конфлікт на частині Донбасу триває від квітня 2014 року. Відтоді бойовики угруповання «ДНР» контролюють частину Донецької області, зокрема місто Донецьк.

Відповідно до чинного законодавства, з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором. Таке клопотання розглядається слідчим суддею не пізніше десяти днів з дня його надходження до суду. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.