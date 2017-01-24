Суд у Киргизстані відновив довічне ув’язнення для правозахисника Аскарова

Суд у Киргизстані відновив довічне ув’язнення для правозахисника Азімжана Аскарова.

Чуйський обласний суд у столиці Киргизстану Бішкеку 24 січня визнав Аскарова винним у розпалюванні міжетнічної ворожнечі в 2010 році, коли в результаті сутичок на півдні Киргизстану між киргизькими узбеками і киргизами загинули понад 450 людей. Аскарова також засудили за звинуваченням в участі у вбивстві поліцейського під час сутичок.

Суддя Кідік Джунушпаєв заявив, що суд «підтримує обвинувальний вердикт суду Джалалабада» і вирок, ухвалений у вересні 2010 року.

66-річний Аскаров заявив, що на знак протесту почне голодування. Його адвокати повідомили, що оскаржать вердикт.

Правозахисниця Толекан Ісмаїлова, яка брала участь у захисті Аскарова, назвала рішення суду політичним.

У липні 2016 року Верховний суд Киргизстану скасував довічне ув’язнення для правозахисника Азімжана Аскарова і відправив його справу для перегляду в суд нижчої інстанції.

Через сигнали міжнародної спільноти до Бішкека з вимогою звільнити Аскарова Верховний суд країни перед цим заявив, що його рішення від грудня 2011 року переглядається через «нові обставини, що з’явилися в цій справі».

Азімжан Аскаров є громадянином Киргизстану узбецького походження. Він був засуджений за звинуваченням в організації сутичок на півдні Киргизстану в 2010 році між киргизькими узбеками і киргизами, в результаті чого загинуло понад 450 людей, більшість із яких – узбеки за національністю. Аскарова також засудили за участь у вбивстві поліцейського під час сутичок.

ООН закликала Киргизстан звільнити Аскарова, який заявляє, що справа проти нього політично мотивована. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала його в’язнем сумління.