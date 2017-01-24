У ГПУ нагадують про необхідність Лещенку прибути до суду і погрожують примусовим приводом

У Генпрокуратурі нагадують народному депутату від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергію Лещенку про необхідність прибути до суду з розгляду адміністративного протоколу, складеного щодо купівлі депутатом квартири в Києві.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, обов’язковою є присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, у разі ухилення від явки на виклик судді особу може бути піддано приводу.

25 січня у Печерському райсуді Києва має відбутися розгляд справи щодо Лещенка. Перед цим у грудні на засідання суду депутат не з’явився.

У грудні Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про перевищення максимального розміру подарунка, отриманого Лещенком як народним депутатом. Йдеться про «знижку», яку він нібито отримав у процесі придбання квартири в центрі Києва.

Водночас адвокат Лещенка Дмитро Гненний стверджує, що ніякої знижки Лещенко не отримував, і суд має закрити провадження у справі у зв’язку з відсутністю в діях Лещенка правопорушення.

У вересні 2016 року стало відомо, що Сергій Лещенко придбав квартиру у новобудові в історичному центрі Києва площею 192 квадратні метри за 7,5 мільйонів гривень (понад 300 тисяч доларів). Лещенко пояснив, що частина суми, витраченої на придбання квартири, – це його заощадження як колишнього співвласника «Української правди», решта – позика. Депутат пояснив, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило вимог антикорупційного законодавства України.

У грудні минулого року у НАЗК повідомили, що у купівлі квартири депутатом Лещенком є адміністративне порушення, передбачене частиною 1 статті 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Сергій Лещенко, який написав низку матеріалів про корупцію у вищих ешелонах влади для видання «Українська правда», у 2014 році був обраний народним депутатом за партійними списками «Блоку Петра Порошенка».