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24 січня 2017, Київ 13:49
Новини | Міжнародні

У Москві на акції підтримки Дадіна затримали активістів

Акція на підтримку Ільдара Дадіна у російському Санкт-Петербурзі, 7 грудня 2016 року

Акція на підтримку Ільдара Дадіна у російському Санкт-Петербурзі, 7 грудня 2016 року

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У столиці Росії Москві під час одиночних пікетів на підтримку Ільдара Дадіна затримали чотирьох активістів, повідомляє портал «ОВД-Инфо», який моніторить подібні затримання.

За повідомленням, затриманих відвезли до відділення поліції.

Активісти на місці події повідомляють, що пікети тривають.

Протести присвячені засіданню Конституційного суду Росії, який 24 січня розглядає скаргу Дадіна на статтю Кримінального кодексу про неодноразові порушення на мітингах.

За цією статтею опозиційний активіст був засуджений до двох з половиною років позбавлення волі.

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