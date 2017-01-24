Порошенко: Київ розраховує на принципову позицію Фінляндії щодо будівництва «Північного потоку-2»

Президент України Петро Порошенко заявляє, що українська сторона розраховує на принципову позицію Фінляндії щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2». Про це він заявив під час зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

«Так звана комерційна привабливість цього проекту несе в собі низку політичних ризиків», – сказав він.

Порошенко також наголосив, що Україна і Фінляндія тісно пов’язані досвідом протистояння зовнішньому агресору.

«Ви краще за всіх розумієте Україну. Надзвичайно важливим таке розуміння є сьогодні – в умовах триваючої гібридної війни Росії проти України. Я дякую, що Фінляндія твердо стоїть на позиції збереження санкцій ЄС проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України», – додав він.

Сьогодні Порошенко розпочав офіційний візит до Фінляндської Республіки.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Словаччину. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію в Нідерландах.

Критики вважають, що, на відміну від першої черги, вже наявного газогону «Північний потік», планована друга не має економічного обґрунтування і є суто політичним проектом Кремля, що має на меті збільшити залежність Європи від російського газу.