ЄІБ у 2016 році надав 3 мільярди євро для України

Європейський інвестиційний банк у 2016 році надав Україні 3 мільярди євро в рамках трирічного пакету допомоги з боку ЄС, загальна сума якого складає 11 мільярдів євро. Про це сьогодні у Брюсселі, підсумовуючи роботу за минулий рік, повідомив голова Європейського інвестиційного банку Вернер Хоєр.

Він зазначив, що ця грошова підтримка націлена на зміцнення конкурентноспроможності, стійкості енергетичної безпеки України та покращення життєвого рівня її громадян.

«Ми працюємо задля того, щоб забезпечити процвітання на всьому континенті. Це стосується й наших східних сусідів. Зокрема, у 2016 році ми надали, згідно із нашими зобов’язаннями 3 мільярди євро фінансової підтримки України з боку ЄС, в рамках його трирічного пакету допомоги, сумою 11 мільярдів євро», – сказав Хоєр.

У грудні минулого року Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Європейська комісія оголосили про надання Україні кредиту у розмірі приблизно 600 мільйонів євро.