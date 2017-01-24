Грема Філіпса вивели з британського парламенту – посольство

Поліція Великобританії вивела журналіста Грема Філіпса, що співпрацює з російськими пропагандистськими ЗМІ, зі зустрічі у парламенті в столиці країни Лондоні, повідомляє посольство України у Великобританії.

За повідомленням, інцидент стався 23 січня на зустрічі, присвяченій річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною і Великобританією.

Посольство також виклало відео інциденту на своїй сторінці у Twitter.

«Ніхто не може зіпсувати відносини Британії і України, навіть російська маріонетка-пропагандист Грем Філіпс, якого поліція вивела з парламенту», – цитує диппредставництво посла України у Великобританії Наталію Галібаренко.

Раніше посол України у Великобританії закликала владу цієї країни вжити заходів проти британського громадянина Грема Філіпса для припинення його «пропагандистської роботи на користь російської окупаційної влади в Україні».

Минулого року під час обміну полонених між українською стороною і бойовиками на сході України Філіпс принижував звільненого українця Володимира Жемчугова, який з полону повернувся з тяжкими пораненнями. Це викликало осуд, і невдовзі у Facebook прем’єр-міністра Великої Британії Терезу Мей закликали розслідувати діяльність Філіпса в Україні й покарати його за проросійську пропаганду.