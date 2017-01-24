Міноборони заявляє про недопуск інспекції до місця розташування артилерії в Ростовській області

У Міністерстві оборони заявляють про недопуск інспекційної групи до місця розташування російської артилерії в Ростовській області. Про це повідомив керівник багатонаціональної інспекційної групи України Олексій Вершигора.

«Інспекційній групою виявлено і візуально підтверджено значне скупчення артилерійських систем різних типів в районі Новочеркаська... Доступ інспекційної групи на даний об’єкт був заборонений», – сказав він.

За його словами, фотографування артилерії також було заборонено.

Вершигора зазначив, що на даний час здійснюється активне переміщення військової техніки і її зосередження у прикордонних районах України.

За його словами, також активно ведеться будівництво інфраструктури військових містечок дивізії для тривалого зосередження військових частин.

«На даний час готовність цих будівель – 90%», – зазначив він.

Наразі російська сторона цих заяв українських військових не коментувала.

У Міноборони повідомляли про намір 16-19 січня здійснити інспекцію військової діяльності Росії у Ростовській області – йдеться «перевірку наявності або ж відсутності військової діяльності частин і підрозділів Збройних сил Росії, про яку повинні повідомляти заздалегідь» відповідно до Віденського документу від 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.

У складі інспекційної групи були, окрім українців, були представники від Канади і Данії.

Перед цим російські ЗМІ повідомили з посиланням на очільника російського Центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергія Рижкова, що Росія дозволила Україні перевірити масштаби військової діяльності в Ростовській області.

І Україна, і світова спільнота різко критикують Росію за постійну воєнну агресію на окупованій частині Донбасу, куди з російської території направляють живу силу, озброєння, боєприпаси, пальне та іншу підтримку.

Росія ж не визнає своєї причетності до агресії на частині Донбасу, називаючи ці події «внутрішньоукраїнським конфліктом». Москва також, всупереч численним доказам наявності на Донбасі її військовослужбовців, регулярних військ і озброєнь, заперечує це, хоча визнає, що там є російські «добровольці», на яких Москва, мовляв, не має ніякого впливу.