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24 січня 2017, Київ 15:20
Новини | Події

У Києві біля Кабміну мітингують кілька десятків людей

Учасники акції протесту на під'їздах до Києва заявляють, що хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном, 24 січня 2017 року

Учасники акції протесту на під'їздах до Києва заявляють, що хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном, 24 січня 2017 року

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Біля Кабінету міністрів України мітингують кілька десятків людей, які намагаються привернути увагу урядовців до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном.

Мітингувальники тримають прапори з написом «Авто євро сила» і плакати «Доступне авто українцям».

Крім того, за даними поліції, близько 200 учасників акції і кілька десятків автомобілів частково блокують в’їзди до Києва на Бориспільському шосе, на Броварському проспекті, Житомирській, Варшавській й Одеській трасах.

На деяких пунктах мітингувальники підпалили на узбіччях шини і розклали вогнище. Водночас, як заявили в поліції, грубих порушень правопорядку не зафіксовано.

Також у ДСНС України з посиланням на інформацію Укравтодору закликали водіїв враховувати ситуацію, що склалася, а саме часткове обмеження руху в напрямку доріг М01 Київ-Чернігів, М03 Київ-Харків, М05 Київ-Одеса, М06 Київ-Чоп, М07 Київ-Ковель.

Учасники акції протесту заявили, що хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном. Власники автомобілів з іноземною реєстрацією вимагають ухвалення законопроекту номер 5567, що врегулює проблему тимчасового ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією до України.

Законопроект пропонує запровадити «умовне часткове звільнення від оподаткування» ввезених з-за кордону авто і встановити за це «справедливу плату». Згідно з пропонованими змінами до законодавства, річний платіж складатиме близько 2,5% від вартості розмитнення автомобіля, але щороку зростатиме. Дія цього закону в разі його ухвалення стосуватиметься лише автомобілів, причепів і мотоциклів, старших за 7 років.

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