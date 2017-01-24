Росія: суд визнав законним арешт «кримського диверсанта» Захтея

У Росії Мосміськсуд визнав законним продовження арешту громадянину України Андрію Захтею, якого Росія обвинувачує в підготовці терактів в анексованому Криму.

Таким чином, суд відхилив апеляційну скаргу його адвоката, який наполягав на його звільненні.

5 грудня минулого року в Москві суд продовжив до березня термін утримання під вартою громадян України Андрія Захтея і Євгенія Панова.

10 серпня минулого року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Відтоді Захтей і Панов перебувають під вартою. Цьому передувало триденне блокування російськими прикордонниками підконтрольних їм кримських пунктів в’їзду та виїзду на адміністративному кордоні з окупованим півостровом.

Влада України заперечила звинувачення Москви і назвала їх «провокацією» російських спецслужб.

12 серпня 2016 року на сайті російського телеканалу РЕН-ТВ з’явилося відео допиту затриманого, в ході якого він зізнається в усьому, що йому інкримінує ФСБ. Пізніше правозахисники заявляли, що на тілі Панова виявили сліди тортур.