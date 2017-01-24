У Дніпрі через постріл невідомого в шестирічну дитину відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Інформацію про це 24 січня підтвердили в обласному управлінні поліції.

За даними поліції, інцидент з хлопчиком стався надвечір 23 січня, у сутінках: батьки разом з дитиною йшли вулицею, коли почули хлопок, дитина вхопилась за груди. Хлопчика доправили до лікарні, де у нього діагностували поранення грудини.

Як зазначили в обласній поліції, наразі є версія, що в дитину стріляли з пневматичної зброї. За попередньою версією, невідомий мав хуліганські мотиви.

Також у поліції поінформували, що, за свідченнями матері хлопчика, неподалік від місця, де стався інцидент, бачили групу молодих чоловіків.

В обласній дитячій клінічній лікарні, де перебуває дитина, повідомили, що стан пацієнта оцінюють як середньої тяжкості, у дитини прострелена легеня, але загрози життю немає. За добу запланована операція, яка, за словами лікарів, дасть можливість встановити, з якої зброї стріляли.

У поліції не пов’язують цей інцидент з низкою інших, які сталися в місті у листопаді і грудні 2016 року, коли невідомі увечері з пневматичної зброї обстрілювали трамваї та тролейбуси.

Тоді у Дніпрі було пошкоджено чотири одиниці рухомого складу електротранспорту. В одному з випадків через уламки скла, що сипались, потерпіла жінка-водій. За всіма чотирма фактами розпочали кримінальні провадження за статтею «хуліганство».