Лещенко заявив, що завтра буде присутнім на засіданні суду

Депутат Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Лещенко заявив, що завтра він братиме участь у засіданні суду з розгляду адміністративного протоколу, складеного щодо купівлі депутатом квартири в Києві.

«Оскільки ідеться не про кримінальний процес, а про адміністративний, робота Генпрокуратури полягає в піар-супроводі політичної помсти за мої антикорупційні розслідування. Луценка не зупинило навіть те, що 12 годин назад в ефірі «Свободи слова» на ICTV я повідомив про свою явку. Тому я також запрошую Луценка особисто прибути на мій суд та виконати роль піар-менеджера Банкової до кінця», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Депутат пояснив, що перше слухання в справі перенесли через участь його адвоката в слідчих діях.

«Завтра ми будемо доводити свою правоту в суді – і показувати тотальний фарс з боку влади», – додав він.

Раніше сьогодні на офіційному сайті Генпрокуратури нагадали Лещенку про необхідність прибути до суду. У ГПУ заявили, що обов’язковою є присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, у разі ухилення від явки на виклик судді особу може бути піддано приводу.

У грудні Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про перевищення максимального розміру подарунка, отриманого Лещенком як народним депутатом. Йдеться про «знижку», яку він нібито отримав у процесі придбання квартири в центрі Києва.

Водночас адвокат Лещенка Дмитро Гненний стверджує, що ніякої знижки Лещенко не отримував, і суд має закрити провадження у справі у зв’язку з відсутністю в діях Лещенка правопорушення.

У вересні 2016 року стало відомо, що Сергій Лещенко придбав квартиру у новобудові в історичному центрі Києва площею 192 квадратні метри за 7,5 мільйонів гривень (понад 300 тисяч доларів). Лещенко пояснив, що частина суми, витраченої на придбання квартири, – це його заощадження як колишнього співвласника «Української правди», решта – позика. Депутат пояснив, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило вимог антикорупційного законодавства України.

У грудні минулого року у НАЗК повідомили, що у купівлі квартири депутатом Лещенком є адміністративне порушення, передбачене частиною 1 статті 172-5Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Сергій Лещенко, який написав низку матеріалів про корупцію у вищих ешелонах влади для видання «Українська правда», у 2014 році був обраний народним депутатом за партійними списками «Блоку Петра Порошенка».