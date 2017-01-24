НАБУ затримало трьох підозрюваних у справі щодо Онищенка

У Національному антикорупційному бюро України заявляють про затримання двох колишніх заступників голови правління та одного з начальників управління компанії «Укргазвидобування».

Як повідомляє прес-служба бюро, наразі готується клопотання до суду про обрання затриманим запобіжного заходу.

«За версію слідства, ці особи сприяли в організації народним депутатом Олександром Онищенком корупційної схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з компанією «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 мільярдів гривень», – йдеться у повідомленні.

У НАБУ зазначають, що затриманих підозрюють у «створенні злочинної організації», «привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем».

Детективи НАБУ підозрюють Онищенка в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень. Онищенко заперечував свою причетність до цього і називав порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

Онищенко покинув територію України перед тим, як його влітку 2016 року позбавили депутатської недоторканності, місце перебування Онищенка невідоме.

У НАБУ повідомляли, що станом на липень 12 підозрюваних у «газовій справі Онищенка» затримані, один з фігурантів справи уклав угоду зі слідством.