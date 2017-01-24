Мирні переговори щодо Сирії продовжаться в Женеві 8 лютого

Дводенні мирні переговори щодо Сирії 24 січня завершилися в Женеві (Швейцарія) підписанням спільної заяви представниками Росії, Туреччини й Ірану, що були посередниками з організації непрямих переговорів сирійських урядових представників і опозиційних груп для підтримки перемир’я в країні, досягнутого в грудні. Зокрема у документі йдеться про те, що наступні такі переговори заплановані на 8 лютого.

Представники Росії, Туреччини й Ірану на зустрічі в Казахстані погодилися створити механізм із моніторингу перемир’я в Сирії.

У спільній заяві за підсумками переговорів 24 січня йдеться про те, що Іран, Росія і Туреччина спільно стежитимуть за дотриманням перемир’я і «запобігатимуть будь-яким провокаціям, а також визначать всі умови припинення вогню».

Три країни також підтвердили свої наміри продовжувати боротьбу з екстремістськими угрупованнями «Ісламська держава» і «Джабгат-аль-Шам» (раніше відоме як «Фронт А-Нусра») і «відокремити їх від іншої частини збройної опозиції».

Росію різко критикували за повітряні удари по поміркованих опозиційних групах, підтримуваних коаліцією держав під керівництвом Туреччини і США. Ці групи ведуть боротьбу за повалення уряду президента Башара аль-Асада, якого підтримують Росія й Іран.

У підсумковій заяві також йдеться про те, що ці три країни підтримують участь опозиції у наступному запланованому раунді сирійських мирних переговорів, який пройде в Женеві 8 лютого під егідою ООН.

Наразі неясно, чи підписали підсумкову заяву сирійські урядові й опозиційні представники.

Внаслідок війни в Сирії, що почалася 2011 року, загинули близько 300 тисяч людей, мільйони інших були змушені залишити свої домівки.

Посередниками у мирних переговорах виступили Туреччина, Росія й Іран, за ними спостерігали спеціальний представник ООН у справах Сирії Стаффан де Містура і посол США в Казахстані Джордж Крол.