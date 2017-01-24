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24 січня 2017, Київ 16:46
Новини | Міжнародні

Мирні переговори щодо Сирії продовжаться в Женеві 8 лютого

Міністр закордонних справ Казахстану Кайрат Абдрахманов (по центру) зачитує підсумкову заяву після завершення переговорів, Астана, 24 січня 2017 року

Міністр закордонних справ Казахстану Кайрат Абдрахманов (по центру) зачитує підсумкову заяву після завершення переговорів, Астана, 24 січня 2017 року

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Дводенні мирні переговори щодо Сирії 24 січня завершилися в Женеві (Швейцарія) підписанням спільної заяви представниками Росії, Туреччини й Ірану, що були посередниками з організації непрямих переговорів сирійських урядових представників і опозиційних груп для підтримки перемир’я в країні, досягнутого в грудні. Зокрема у документі йдеться про те, що наступні такі переговори заплановані на 8 лютого.

Представники Росії, Туреччини й Ірану на зустрічі в Казахстані погодилися створити механізм із моніторингу перемир’я в Сирії.

У спільній заяві за підсумками переговорів 24 січня йдеться про те, що Іран, Росія і Туреччина спільно стежитимуть за дотриманням перемир’я і «запобігатимуть будь-яким провокаціям, а також визначать всі умови припинення вогню».

Три країни також підтвердили свої наміри продовжувати боротьбу з екстремістськими угрупованнями «Ісламська держава» і «Джабгат-аль-Шам» (раніше відоме як «Фронт А-Нусра») і «відокремити їх від іншої частини збройної опозиції».

Росію різко критикували за повітряні удари по поміркованих опозиційних групах, підтримуваних коаліцією держав під керівництвом Туреччини і США. Ці групи ведуть боротьбу за повалення уряду президента Башара аль-Асада, якого підтримують Росія й Іран.

У підсумковій заяві також йдеться про те, що ці три країни підтримують участь опозиції у наступному запланованому раунді сирійських мирних переговорів, який пройде в Женеві 8 лютого під егідою ООН.

Наразі неясно, чи підписали підсумкову заяву сирійські урядові й опозиційні представники.

Внаслідок війни в Сирії, що почалася 2011 року, загинули близько 300 тисяч людей, мільйони інших були змушені залишити свої домівки.

Посередниками у мирних переговорах виступили Туреччина, Росія й Іран, за ними спостерігали спеціальний представник ООН у справах Сирії Стаффан де Містура і посол США в Казахстані Джордж Крол.

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