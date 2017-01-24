У центральній Італії впав рятувальний вертоліт із 6 людьми на борту

У центральній Італії розбився гелікоптер рятувальних служб, на борту якого було шестеро людей. Їхня доля наразі невідома.

Як повідомляють західні новинні агенції, це сталося поруч із районом, де триває пошуково-рятувальна операція після сходження снігової лавини на готель. Гелікоптер мав доправити до лікарні пораненого лижника із популярного лижного курорту за 120 кілометрів на схід від Рима.

За даними рятувальників, гелікоптер розбився в умовах сильного туману.

Тим часом, у регіоні рятувальні служби продовжують розбирати завали готелю, зруйнованого лавиною 18 січня. На даний час 14 людей загинули, 11 врятували. Ще щонайменше 15 шукають.