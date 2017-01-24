У Фонді держмайна думають, як ОПЗ відновити роботу

У Фонді державного майна України опрацьовуються шляхи відновлення роботи Одеського припортового заводу.

Як повідомляє прес-служба фонду, опрацьовуються варіант передачі в оренду майна товариства (як цілісного майнового комплексу, так і окремих об’єктів нерухомого майна), передачі майна товариства в управління і придбання товариством природного газу.

Крім того, у Фонді держмайна не виключають, що ОПЗ може здійснювати операції з давальницькою сировиною (природним газом) для цілей його переробки в карбамід та аміак.

У зв’язку з цим ФДМУ просить осіб, зацікавлених у вказаних варіантах співпраці, надати свої пропозиції щодо їх реалізації в строк до 24 лютого 2017 року.

Наприкінці грудня минулого року Одеський припортовий завод вирішив призупинити роботу.

У 2016 році після кількох невдалих спроб провести приватизацію Одеського припортового заводу прем’єр-міністр Володимир Гройсман висловив своє незадоволення діяльністю Фонду державного майна України (ФДМУ) і запропонував провести перевірку фонду.

У Фонді держмайна пояснювали, що заяв на участь у конкурсі від потенційних інвесторів не надійшло, хоча зацікавленість до підприємства виявили близько 10 потенційних покупців.

Вперше рішення про приватизацію припортового заводу ухвалили ще 1993 року, а перші торги відбулися 2009-го, проте завод досі перебуває в державній власності.

Одеський припортовий завод є одним із найбільших підприємств хімічної галузі як в Україні, так і в Європі. Кількість працівників перевищує 4 тисячі осіб. Він спеціалізується на виробництві та реалізації хімічної продукції – аміаку та карбаміду, – а також перевантажує на експорт продукцію інших підприємств України та Росії.