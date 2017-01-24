Порошенко закликав парламент Фінляндії визнати Голодомор геноцидом українського народу

Президент України Петро Порошенко закликав парламент Фінляндії ухвалити рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Про це він заявив під час зустрічі зі спікером Едускунти (парламенту) Фінляндії Марією Лохелою.

Як повідомляє прес-служба президента України, Порошенко також подякував за послідовну підтримку Едускунтою збереження санкційного режиму проти Росії.

Крім того, український президент наголосив на готовності України й надалі розвивати активний діалог з Фінляндією, зокрема й на парламентському рівні.

«Маю велику надію, що нещодавно сформована в Едускунті міжфракційна Група дружби з Україною сприятиме активізації парламентської взаємодії між нашими державами», – сказав Порошенко.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

24 країни світу визнали Голодомор в Україні геноцидом.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить 3 мільйони 941 тисячу осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі.