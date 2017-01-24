Рішення Верховного суду Британії про порядок виходу з ЄС занепокоїло Шотландію

Рішення Верховного суду Великої Британії про порядок виходу країни з Європейського союзу, що не передбачає консультацій центрального уряду в Лондоні зі складовими Об’єднаного Королівства, занепокоїло Шотландію, де знову заговорили про новий референдум про незалежність.

Як заявила перший міністр (голова регіонального уряду) Шотландії Нікола Стерджен, «стає дедалі ясніше», що Шотландія повинна вирішити, чи вдовольнятися їй тим, що її майбутнє буде диктувати Лондон, а чи «краще нам узяти наше майбутнє у власні руки».

Раніше у вівторок Верховний суд Великої Британії встановив, що уряд країни не зобов’язаний консультуватися про вихід із Європейського союзу з частинами країни, що мають певну автономію, – Шотландією, Вельсом і Північною Ірландією.

Суд також вирішив, що для початку процедури виходу неодмінно потрібне схвалення парламенту, і уряд не має повноважень почати цю процедуру самостійно. Відтак в уряді, де планують почати цю процедуру до кінця березня, заявили, що вже днями подадуть до парламенту необхідний законопроект.

2014 року в Шотландії вже відбувся референдум про її вихід зі складу Великої Британії, і тоді більшість його учасників висловилися проти цього. Але після референдуму в усій Великій Британії про її вихід із Євросоюзу 2016 року, на якому більшість учасників загалом по країні були за такий вихід, але в Шотландії більшість була проти, там почали лунати заклики до нового такого референдуму, щоб, вийшовши зі складу Великої Британії, залишитися в ЄС.