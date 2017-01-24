Нацрада і телеканал «112 Україна» не домовилися про переоформлення ліцензії

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вкотре відмовила регіональним компаніям, що мовлять у цифровому багатоканальному мультиплексі МХ-5 із емблемою «112 Україна» – «Аріадна ТВ», «Лідер ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Вибір», «Новий формат ТВ», – у переоформленні ліцензій в частині зміни програмної концепції мовлення.

Як сказала заступник голови Національної ради Уляна Фещук, ці мовці щомісяця звертаються до регулятора з аналогічним проханням про переоформлення ліцензій таким чином, аби вони цілком збігалися з програмною концепцією телеканалу «112 Україна» за супутниковою ліцензією, проте такі зміни не відповідають умовам ліцензій регіональних мовців.

Крім того, у Нацраді заявляють, що представники компаній ухиляються від отримання кореспонденції від регулятора із запрошенням на засідання і не з’являються на розгляд їхніх питань.

Водночас телеканал «112 Україна» заявив про тиск з боку Нацради, а також про політику подвійних стандартів з боку регулятора.

«І за останній рік прикладів такого стало ще більше – регулятор швидко й слухняно переоформив ліцензії вже не одному інформаційному телеканалові, залишаючись водночас глухим до аргументованих доказів нашої телекомпанії», – мовиться у заяві.

З 15 січня цього року на телеканалі «112 Україна» у неділю ввечері виходить щотижнева телевізійна програма Радіо Свобода Донбас.Реалії. Програма показує, що відбувається з обох боків лінії розмежування.