Поліція: через стрілянину в Олевську до дисциплінарної відповідальності притягнули 12 поліцейських

За результатами службового розслідування стрілянини в Олевську до дисциплінарної відповідальності притягнули 12 працівників поліції Житомирщини.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції, двох з них – начальника відділення поліції та керівника одного з його підрозділів – звільнили зі служби в поліції, заступника начальника Олевського відділення звільнили з посади.

Крім того, двох працівників попередили про неповну посадову відповідність, п’ятьом – оголосили суворі догани, ще двом керівникам структурних підрозділів обласної поліції оголосили догани.

У поліції зазначають, що виникнення надзвичайної події в Олевську спровокували неналежна організація службової діяльності поліцейських, відсутність контролю керівництва відділення, а також окремих керівників апарату обласної поліції.

Минулого тижня генеральний прокурор України Юрій Луценко після інциденту в Олевську визнав незадовільною роботу місцевого прокурора і підписав указ про звільнення з посади заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури.

16 січня на Житомирщині в центрі міста Олевськ озброєні пістолетами та гвинтівками люди вчинили стрілянину. У результаті події поранені кілька десятків людей, одна людина внаслідок вогнепального поранення померла. 23 січня померла ще одна людина. За даними поліції, суд обрав запобіжний захід для п’ятьох учасників стрілянини:четверо – під вартою, ще один чоловік перебуває під домашнім арештом.

Житомирська поліція відкрила кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація події – замах на вбивство та хуліганство.

Поліцейські констатували, що конфлікт в Олевську виник як на побутовому ґрунті, так і внаслідок кримінальних розборок між місцевими жителями та приїжджими зі Львівщини. Місцеві жителі вважають, що влада не вчинила жодних дій для нормалізації ситуації в «бурштиновому регіоні», після подій в Олевську люди протестували.