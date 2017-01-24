США: Трамп підписав документи про поновлення суперечливих трубопровідних проектів

Президент США Дональд Трамп підписав низку документів, що мають на меті поновити два суперечливі проекти будівництва нафтогонів, які зупинила попередня адміністрація Барака Обами, серед іншого, з екологічних міркувань.

Підписані Трампом документи передбачають проведення нових переговорів про ці будівництва, а також використання для цього будівництва труб американського виробництва.

Один із планованих трубопроводів із назвою Keystone XL мав на меті транспортувати нафту з родовищ у Канаді до нафтопереробних заводів на узбережжі Мексиканської затоки у США. Обама зупинив цей проект наприкінці 2015 року, заявивши, що він підірве зусилля США з метою домогтися укладення міжнародної угоди про боротьбу зі всесвітніми кліматичними змінами.

Інший проект, Dakota Access у штаті Північна Дакота, мав транспортувати нафту з родовищ у цьому штаті до нафтових терміналів у штаті Іллінойс. Наприкінці минулого року його не дозволив будувати Інженерний корпус Армії США, заявивши про необхідність знайти інші маршрути через протести місцевої групи корінного народу сіу.