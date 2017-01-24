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24 січня 2017, Київ 21:24
Новини | Міжнародні

США: Трамп підписав документи про поновлення суперечливих трубопровідних проектів

Проекти, які вирішив поновити Трамп, викликали протести у США, архівний відеокадр

Проекти, які вирішив поновити Трамп, викликали протести у США, архівний відеокадр

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Президент США Дональд Трамп підписав низку документів, що мають на меті поновити два суперечливі проекти будівництва нафтогонів, які зупинила попередня адміністрація Барака Обами, серед іншого, з екологічних міркувань.

Підписані Трампом документи передбачають проведення нових переговорів про ці будівництва, а також використання для цього будівництва труб американського виробництва.

Один із планованих трубопроводів із назвою Keystone XL мав на меті транспортувати нафту з родовищ у Канаді до нафтопереробних заводів на узбережжі Мексиканської затоки у США. Обама зупинив цей проект наприкінці 2015 року, заявивши, що він підірве зусилля США з метою домогтися укладення міжнародної угоди про боротьбу зі всесвітніми кліматичними змінами.

Інший проект, Dakota Access у штаті Північна Дакота, мав транспортувати нафту з родовищ у цьому штаті до нафтових терміналів у штаті Іллінойс. Наприкінці минулого року його не дозволив будувати Інженерний корпус Армії США, заявивши про необхідність знайти інші маршрути через протести місцевої групи корінного народу сіу.

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