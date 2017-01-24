НАБУ: детективи затримали помічника судді за підозрою у хабарництві

У національному антикорупційному бюро заявляють, що 23 січня детективи затримали помічника судді, яка просила 23 тисячі доларів США за винесення позитивного рішення суду.

Як повідомляє прес-служба відомства, 23 січня помічник судді Апеляційного суду Київської області отримала обумовлену суму коштів, після чого її затримали.

«За версією слідства, ця особа ввела в оману громадянина щодо можливості винесення позитивного рішення в його інтересах колегією суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ буцімто за умови сплати ним 23 тисяч доларів США», – йдеться у повідомленні.

У НАБУ зазначають, що помічника судді підозрюють у «шахрайстві», «пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі»,подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.