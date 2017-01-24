У Європі вирішили інвестувати 5,7 мільйона євро для розвитку електронного уряду в Україні – посадовець

Європейський союз, Швеція та Естонія інвестують 5,7 мільйона євро в розвиток електронного уряду в Україні, повідомив голова Державного агентства з питань електронного уряду України Олександр Риженко.

Ідеться про масштабний чотирирічний проект електронного державного управління «Підтримка електронного уряду для децентралізації в Україні (EGOV4UKRAINE)» програми U-LEAD, який поліпшить взаємодію органів влади, повідомило агентство «УНІАН».

«Ефективна електронна взаємодія на сьогодні є головним викликом для розвитку електронного урядування в Україні. Мета розвитку проекту електронної взаємодії – забезпечити можливість органам влади або центрам надання адмінпослуг у містах отримувати дані з державних реєстрів або баз даних інших органів влади. Проект EGOV4UKRAINE, який сьогодні стартує за підтримки Європейського союзу, урядів Естонії та Швеції, спрямований на вирішення цих завдань», – наводить агентство слова українського посадовця.

Присутній на прес-конференції представник Євросоюзу в Україні Домінік Папенгайм додав, що ЄС бачить результат початку реформи децентралізації в Україні, яка дала більше ініціатив розвитку місцевим територіальним громадам.

«Ми впевнені в тому, що процес реформи децентралізації триватиме, стане частиною технічного впровадження і поширюватиметься на всі галузі економіки. Сподіваємося, що цього року дедалі більше територіальних громад наслідуватимуть приклад тих, які запровадили надання адміністративних послуг на місцях, працюючи завдяки електронному управлінню», – сказав він.

У свою чергу, координатор проектів Шведського агентства міжнародного розвитку (Sida) Ірина Скалій додала, що Швеція підтримує різні сектори України в рамках стратегії підтримки реформ до 2020 року, не забуваючи і про електронне управління.

«Підтримку електронного управління ми розглядаємо не як мету, а як засіб підтримати реформу державного управління, реформу місцевого самоврядування, запустити процес децентралізації і в цілому допомогти Україні увійти в європейське співтовариство і адаптувати свої системи згідно з правилами і процедурами ЄС», – сказала вона.

Програма U-LEAD передбачає розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку і фінансується ЄС і окремо Німеччиною, Швецією, Данією та Польщею. Мета програми – підтримка уряду України у впровадженні реформи децентралізації.

Європейський союз спільно зі Шведським агентством міжнародного розвитку (Sida) заявив раніше у вівторок про надання 800 тисяч євро 24 об’єднаним територіальним громадам України на створення центрів адміністративних послуг у 2017 році.

У листопаді 2016 року Агентство з міжнародного розвитку США (USAID) спільно з урядом Великої Британії надало 19 мільйонів доларів на реалізацію в Україні масштабного проекту електронного державного управління «Прозорість і відповідальність у державному управлінні та послугах», розрахованого на 5 років.