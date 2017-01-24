За день у боях поранили одного військовослужбовця, сталися 24 обстріли – військові

У прес-центрі штабу антитерористичної операції на окупованій частині Донбасу проти спільних російсько-сепаратистських сил повідомили, що протягом дня станом на 18-у годину внаслідок обстрілів був поранений один український військовослужбовець.

Всього таких обстрілів на всіх трьох оперативних напрямках – маріупольському, донецькому й луганському – налічили за цей час 24, повідомив речник АТО Леонід Матюхін.

На маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівка, Новогригорівка; по Широкину вогонь неодноразово вели снайпери. На луганському напрямку зі 122-міліметрової артилерії та 120-міліметрових мінометів були обстріляні Новозванівка і Троїцьке; по Троїцькому також вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. На донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів обстріляли Авдіївку, а з гранатометів та стрілецької зброї – Луганське і Зайцеве.

В угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області, щодо подій за день заявили, що українська армія під вечір обстріляла з артилерії і мінометів, а також гранатометів і стрілецької зброї їхні позиції на околиці окупованої Ясинуватої, а інформацію про потерпілих іще уточнюють.

В угрупованні «ЛНР», що захопило частину Луганської області, заявили, що українські силовики вдень «обстріляли житлові будинки» в Кадіївці (колишньому Стаханові). Серед мирного населення потерпілих немає, про втрати серед бойовиків не повідомляють. Луганські сепаратисти також стверджують, що українські силовики вдень обстріляли також їхні позиції біля Дебальцева, і цей обстріл, як мовиться в їхній заяві, зафіксували представники ОБСЄ і Спільного центру контролю і координації. Місія ОБСЄ і українська сторона в СЦКК про цей інцидент наразі не повідомляли.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.