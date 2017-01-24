В ОБСЄ засудили погіршення свободи слова і безпеки журналістів на окупованих частинах України

В Організації з безпеки і співпраці в Європі засудили постійне подальше погіршення становища зі свободою слова і безпекою журналістів на окупованих частинах України – на частині Донбасу і у Криму.

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Дуня Міятович нагадала про нові приклади дальшого обмеження свободи висловлювання і свободи ЗМІ на територіях, не контрольованих владою України, зокрема, про заборону доступу до понад 350 інтернет-сайтів, постійні обмеження на доступ до українських ЗМІ, і друкованих, і електронних, і особливо про погрози й залякування працівників ЗМІ.

«Доступ до інформації, плюралізм думок і безпека журналістів далі потерпають у часи кризи. Як і у випадку з Кримом, постійне погіршення свободи висловлювання і свободи ЗМІ на охоплених конфліктом частинах України глибоко непокоїть», – заявила вона.

Міятович також знову висловила занепокоєння переслідуванням кримського журналіста Миколи Семени, який співпрацював із Радіо Свобода і його проектом Крим.Реалії і якому 20 січня вручили в окупованому Криму обвинувальний висновок у справі про сепаратизм: за версією слідства, журналіст «підготував статтю під назвою «Блокада – необхідний перший крок до звільнення Криму», в якій були виявлені заклики до порушення територіальної цілісності Росії».

«Справа Семени нагадує всім нам про практику свавільного затикання рота критикам у Криму… Закликаю зняти з Семени всі звинувачення», – заявила представник ОБСЄ.

Росія окупувала український Крим на початку 2014 року і стверджує, що півострів тепер належить їй, хоча цих претензій Москви не визнають у світі. Також із весни 2014 року сили підтримуваних Росією збройних сепаратистів, а потім і російські війська окупували частину українського Донбасу; Москва не визнає своєї причетності до подій у регіоні. На обох окупованих територіях відтак різко погіршилося становище з правами людини, зокрема, і з правами ЗМІ.