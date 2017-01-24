Місія ЄС і поліція Чехії почали переговірний тренінг для поліції в Одесі

В Одесі почався чотириденний тренінг у веденні переговорів для поліцейських, чия робота пов’язана з профілактикою правопорушень, повідомив відділ комунікації поліції в Одеській області.

Цей тренінг Національна поліція України організувала спільно з Консультативною місією Європейського союзу в Україні і поліцією Чехії, мовиться в повідомленні.

«У перебігу заходу європейські колеги з урахуванням міжнародних стандартів та найкращого досвіду розповідатимуть про метод застосування переговорів при охороні правопорядку як найефективніший засіб зменшення потенційного насильства під час великого скупчення людей, наприклад, під час демонстрацій або футбольних матчів», – мовиться в повідомленні.

У тренінгу беруть участь співробітники Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України, керівний склад управління превентивної діяльності та батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області, управління патрульної поліції в місті Одесі ДПП НПУ, керівники управлінь превентивної діяльності головних управлінь Національної поліції у Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях, повідомили в поліції Одещини.

«Учасники тренінгу передадуть набутий під час навчання досвід своїм колегам», – обіцяють у поліції.